Oroscopo del fine settimana | Sagittario frenetico Acquario anticonformista Scorpione carismatico Cancro? Non chiuderti

L'oroscopo del fine settimana segnala un Sagittario attivo, un Acquario originale e uno Scorpione pieno di charme. Il Cancro è invitato a mantenere una apertura mentale e a non isolarsi. La Luna, entrata nell'Ariete sabato 24 gennaio, accompagnerà anche la domenica, influenzando le energie dei segni e offrendo spunti per affrontare i giorni a venire con equilibrio e consapevolezza.

Oroscopo del weekend. La Luna entra nel segno dell'Ariete sabato 24 gennaio, dove rimane anche domenica 25. Sole, Venere, Mercurio, Marte e Plutone transitano in Acquario, favorendo creatività, visioni fuori dal comune e introspezione. Giove è in Cancro, mentre Saturno e Nettuno sono in Pesci, e Urano resta in Toro. Questi transiti influenzano la sfera personale e familiare, invitando a una maggiore chiarezza nella comunicazione, nel rispetto dei propri bisogni interiori. Il cielo del weekend Autenticità è la parola chiave. Le stelle favoriscono scelte poco convenzionali: è il momento giusto per tentare azzardi. 🔗 Leggi su Leggo.it

