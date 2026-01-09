Oroscopo dell’Amore per la settimana 5-11 gennaio per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Ecco cosa prevede Vega

Ecco l'analisi settimanale dell’oroscopo dell’amore, valida dal 5 al 11 gennaio, per tutti i segni zodiacali. Vega propone una lettura obiettiva e precisa delle influenze astrali, offrendo spunti utili per affrontare al meglio le dinamiche sentimentali in questa fase. Una guida sobria e chiara per comprendere le tendenze della settimana e orientarsi nelle relazioni, senza inutili drammi o eccessi.

. Ariete Una scintilla corre sotto la pelle come un passo deciso nel buio il desiderio chiede verità, non velocità e il cuore impara a fermarsi per scegliere La soglia del coraggio La settimana dal 5 al 11 gennaio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

