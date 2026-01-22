Un resort di lusso nell’ex albergo Rossi | Darà tanti posti di lavoro

A Loro Ciuffenna, è in corso il recupero dell’ex Hotel Mille Pini, una struttura abbandonata dagli anni ’80. Il progetto prevede la trasformazione dell’edificio in un resort di lusso, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Rossi ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo locale, portando attenzione e opportunità alla comunità.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Un progetto destinato a far parlare di Loro Ciuffenna in tutto il mondo. Il recupero dell’ex Hotel Mille Pini, una struttura fatiscente chiusa addirittura dagli anni 80 considerata ormai un ecomostro proprio per le sue condizioni di totale degrado e che si trova lungo la via per la frazione di Odina a circa 600 metri di altitudine, divenuto da tempo anche meta di vandali che con le loro incursioni hanno portato via tutto quello che c’era all’interno della struttura tra arredi, sanitari, infissi e in parte anche i pavimenti. Ma è destinato a risorgere dalle sue "ceneri", l’accelerata al tutto è stato data nell’ultimo consiglio comunale del 2025 con l’approvazione all’unanimità di una variante semplificata al regolamento urbanistico che potrà far iniziare, già entro quest’anno, i lavori ai nuovi investitori stranieri che sono pronti a mettere sul piatto la bellezza di 30 milioni di euro per realizzare un resort a cinque stelle, che ospiterà turisti non solo italiani ma da ogni parte della terra essendo questo splendido territorio alle pendici col Pratomagno molto frequentato soprattutto nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

