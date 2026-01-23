Durante il forum di Davos, Orban ha commentato le dichiarazioni di Zelensky, che ha sottolineato come il supporto all'Ucraina sia ancora insufficiente in termini di armi, aiuti e determinazione europea. La discussione evidenzia le tensioni e le diverse posizioni riguardo all’assistenza internazionale nel conflitto, evidenziando la complessità delle relazioni tra gli attori coinvolti e le sfide nel garantire un sostegno efficace e condiviso.

Lo scrive su X Viktor Orban: “Non c’è nulla di nuovo nel fatto che, con l’avvicinarsi delle elezioni in Ungheria, abbia nuovamente messo nel mirino il governo ungherese e me personalmente. Ciò che sorprende, tuttavia, è che nel suo discorso abbia criticato anche tutti gli altri leader europei. Afferma che il sostegno inviato all’Ucraina è insufficiente, le armi sono insufficienti e la determinazione dell’Europa è insufficiente. Non abbiamo dovuto attendere a lungo la risposta di Bruxelles. Ieri sera, @vonderleyen ha presentato una tabella di marcia per lo sviluppo dell’Ucraina. In essa, i brussellesi hanno accettato ogni richiesta ucraina: 800 miliardi di dollari per l’Ucraina, accelerazione dell’adesione all’UE entro il 2027 e ulteriore sostegno fino al 2040. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Orban: “A Davos Zelensky ha oltrepassato il limite”

