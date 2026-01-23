Orban | A Davos Zelensky ha oltrepassato il limite
Durante il forum di Davos, Orban ha commentato le dichiarazioni di Zelensky, che ha sottolineato come il supporto all'Ucraina sia ancora insufficiente in termini di armi, aiuti e determinazione europea. La discussione evidenzia le tensioni e le diverse posizioni riguardo all’assistenza internazionale nel conflitto, evidenziando la complessità delle relazioni tra gli attori coinvolti e le sfide nel garantire un sostegno efficace e condiviso.
Lo scrive su X Viktor Orban: “Non c’è nulla di nuovo nel fatto che, con l’avvicinarsi delle elezioni in Ungheria, abbia nuovamente messo nel mirino il governo ungherese e me personalmente. Ciò che sorprende, tuttavia, è che nel suo discorso abbia criticato anche tutti gli altri leader europei. Afferma che il sostegno inviato all’Ucraina è insufficiente, le armi sono insufficienti e la determinazione dell’Europa è insufficiente. Non abbiamo dovuto attendere a lungo la risposta di Bruxelles. Ieri sera, @vonderleyen ha presentato una tabella di marcia per lo sviluppo dell’Ucraina. In essa, i brussellesi hanno accettato ogni richiesta ucraina: 800 miliardi di dollari per l’Ucraina, accelerazione dell’adesione all’UE entro il 2027 e ulteriore sostegno fino al 2040. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Orban: Zelensky un disperato, ucraini possono contare su di noiDurissima replica del primo ministro ungherese Viktor Orban al discorso pronunciato dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Davos. Caro presidente Zelensky - ha scritto su X - mi sembra che ... ansa.it
Al vertice di Davos si è consumato un divorzio tra USA e Ucraina e stretto un patto tra Orban e Trump (C. Meier)Volodymyr Zelensky non è riuscito a raggiungere un accordo con Donald Trump sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e sulla ripresa economica del Paese nel dopoguerra, scrive il Financial Times. ... farodiroma.it
Tra i Paesi che hanno accettato l'invito del presidente americano Donald Trump a partecipare al Board of Peace per Gaza c'è l'Ungheria di Viktor Orban che si trova all'Economic Forum di Davos. Lo ha intervistato Rolla Scolari x.com
