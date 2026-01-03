Cattura di Maduro Lula | oltrepassato il limite Onu intervenga
La recente cattura di Maduro e Lula evidenzia un episodio che ha suscitato forte attenzione internazionale. La comunità globale, tramite le Nazioni Unite, si trova di fronte alla necessità di intervenire con fermezza per rispondere a questa situazione. È fondamentale affrontare il tema con obiettività e responsabilità, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso delle normative internazionali. Solo così si potrà garantire una soluzione giusta e condivisa.
''La comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, deve rispondere con fermezza a questo episodio.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu
Leggi anche: Ancora spaccate di notte. Doppio colpo in via Strozzi: "Oltrepassato il limite"
E Lula difende Maduro: "L'attacco al Venezuela precedente inaccettabile - "I bombardamenti nel territorio del Venezuela e la cattura del suo presidente hanno superato una linea inaccettabile. msn.com
Portata a 25 milioni la ricompensa Usa per la cattura di Maduro - Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aumentato fino a 25 milioni di dollari la ricompensa per informazioni che portino alla cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, del ... ansa.it
Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: "Maduro catturato" Diverse esplosioni sono state registrate nella capitale venezuelana nelle prime ore di sabato. Sui social, il presidente Usa rivendica l'attacco e annuncia la cattura di Maduro - facebook.com facebook
Nicolas Maduro e la moglie, dopo la loro cattura, sono stati prima trasferiti da elicotteri militari americani sulla nave USS Ivo Jima e ora sono diretti a New York. Lo ha confermato Donald Trump parlando con Fox News e ricordando: "Come sapete sono stati i x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.