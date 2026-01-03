Cattura di Maduro Lula | oltrepassato il limite Onu intervenga

La recente cattura di Maduro e Lula evidenzia un episodio che ha suscitato forte attenzione internazionale. La comunità globale, tramite le Nazioni Unite, si trova di fronte alla necessità di intervenire con fermezza per rispondere a questa situazione. È fondamentale affrontare il tema con obiettività e responsabilità, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso delle normative internazionali. Solo così si potrà garantire una soluzione giusta e condivisa.

Portata a 25 milioni la ricompensa Usa per la cattura di Maduro - Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aumentato fino a 25 milioni di dollari la ricompensa per informazioni che portino alla cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, del ... ansa.it

Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: "Maduro catturato" Diverse esplosioni sono state registrate nella capitale venezuelana nelle prime ore di sabato. Sui social, il presidente Usa rivendica l'attacco e annuncia la cattura di Maduro - facebook.com facebook

Nicolas Maduro e la moglie, dopo la loro cattura, sono stati prima trasferiti da elicotteri militari americani sulla nave USS Ivo Jima e ora sono diretti a New York. Lo ha confermato Donald Trump parlando con Fox News e ricordando: "Come sapete sono stati i x.com

