Opere pubbliche l’allarme di Federcepicostruzioni | Serve una riforma subito

Federcepicostruzioni evidenzia la necessità di una riforma immediata delle opere pubbliche, sottolineando come le procedure autorizzative lunghe e complesse, unite ai tempi di realizzazione eccessivi, ostacolino lo sviluppo infrastrutturale dell’Italia. Un intervento tempestivo è essenziale per migliorare l’efficienza e sostenere la crescita economica del Paese.

Le procedure autorizzative lente e complesse, unite ai tempi eccessivi per la realizzazione delle opere pubbliche, stanno rallentando la crescita del Paese. In Italia servono in media 6-10 anni per completare un’infrastruttura, mentre in Germania, Francia e Paesi Bassi ne bastano 3-5. Il problema non è la capacità delle imprese, ma la lentezza strutturale del sistema amministrativo. Il confronto europeo: più tempo tra carte che tra cantieri Oltre il 50% del tempo totale necessario per un’opera non è assorbito dal cantiere, ma da programmazione, progettazione, autorizzazioni, gare, ricorsi e chiusure amministrative.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Caro materiali, l'allarme di Ance Puglia: "In Puglia a rischio 895 cantieri per opere pubbliche"

Leggi anche: Il quarto rapporto alla città di Gualtieri e le opere concluse e non: "Per mantenerle serve un livello adeguato di risorse pubbliche"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La politica, le promesse e le opere pubbliche sempre in ritardo. Se la colpa è sempre di Alfredo; Pnrr, l’allarme: Senza proroga molte opere rischiano di restare a metà; San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l’assessore Dario Presta | VIDEO · CosenzaChannel.it; Proseguono i lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno: chiude per 5 mesi l’incrocio tra le vie Majorana e Graziano Imperatore.

L'allarme della Dia: 'Le cosche vogliono le grandi opere, vigiliamo sul Ponte'Cresce l'interesse delle cosche per il controllo delle grandi opere pubbliche. L'allarme arriva dalla Relazione sull'attività svolta nel 2024 dalla Direzione investigativa antimafia, che vigilerà ... ansa.it

Grandi opere in Calabria, Fillea: senza cave e semplificazione si rischia il bloccoSi fa presto a dire grandi opere. Ma in Calabria, oggi, mancano cave, materie prime e semplificazione amministrativa. A lanciare l’allarme è Simone Celebre, Segretario Generale della Fillea Cgil Cal ... cn24tv.it

Castel S.Lorenzo, opere pubbliche: un piano triennale da 60 milioni. Per il primo anno opere per 4,5 mln con il collegamento tra variante e Fondovalle Calore e un nuovo centro di inclusione sociale - Leggi: https://shorturl.at/vwukW #castelsanlorenzo - facebook.com facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #17gennaio: #Opere pubbliche, arriva il taglia veti. #Isee, sono infedeli 1,7 milioni di dichiarazioni. Corsa ai #bond globali, emessi da inizio anno #titoli per 435 miliardi #buonalettura #primapagina x.com