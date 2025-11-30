Caro materiali l' allarme di Ance Puglia | In Puglia a rischio 895 cantieri per opere pubbliche

Baritoday.it | 30 nov 2025

L’associazione nazionale dei costruttori edili Puglia (Ance) lancia un segnale di forte preoccupazione riguardo ai "pesanti ritardi" nei pagamenti dei ristori per il caro materiali e alla "mancanza di stanziamenti adeguati" per coprire il fabbisogno del 2025 e del 2026.Cantieri e valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

