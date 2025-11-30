Caro materiali l' allarme di Ance Puglia | In Puglia a rischio 895 cantieri per opere pubbliche
L’associazione nazionale dei costruttori edili Puglia (Ance) lancia un segnale di forte preoccupazione riguardo ai "pesanti ritardi" nei pagamenti dei ristori per il caro materiali e alla "mancanza di stanziamenti adeguati" per coprire il fabbisogno del 2025 e del 2026.Cantieri e valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
