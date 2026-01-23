L’incidente alla Bluergo di Castelfranco Veneto mette in luce le criticità nelle relazioni industriali e il rischio di perdere il senso etico anche nelle imprese considerate eccellenze del made in Italy. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza di mantenere i valori etici nel mondo del lavoro, evitando situazioni che rischiano di compromettere la reputazione e la credibilità delle aziende.

Ciò che è accaduto alla Bluergo di Castelfranco Veneto non è solo una brutta pagina di relazioni industriali: è un segnale di quanto facilmente possa smarrirsi il senso del limite etico, anche nelle aziende che vengono definite “eccellenze del made in Italy”. Chiedere ai lavoratori, con tanto di nome e cognome, di indicare quali colleghi “lasciare a casa” in caso di tagli al personale – mascherando il tutto come un innocuo “test del clima aziendale” – significa delegare la responsabilità manageriale a coloro che, per definizione, sono gli anelli deboli della catena. È l’istituzionalizzazione della paura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Operai contro, il surreale caso Bluergo che supera Squid Game

