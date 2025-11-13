Manga adattamento di netflix supera squid game con punteggio perfetto su rotten tomatoes

Jumptheshark.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix presenta “Last Samurai Standing”: la nuova serie che si candida a diventare un must di questa stagione. Con una ricezione immediata di grande interesse, la serie originale di Netflix Last Samurai Standing ha attirato l’attenzione degli appassionati grazie alla sua qualità e alle recensioni entusiaste. Disponibile in streaming a partire dal 13 novembre 2025, questa produzione si distingue come uno dei titoli più discussi del momento, instaurando un confronto diretto con successi come Squid Game. Nell’articolo vengono analizzati i punti chiave di questa novità, dalla ricezione critica al cast, passando per il concept della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

manga adattamento di netflix supera squid game con punteggio perfetto su rotten tomatoes

© Jumptheshark.it - Manga adattamento di netflix supera squid game con punteggio perfetto su rotten tomatoes

Leggi anche questi approfondimenti

L'estate in cui Hikaru è morto, uno dei manga più letti (e più spaventosi) dell'anno scorso arriva su Netflix - Netflix ha confermato che un adattamento anime del manga horror pluripremiato di Mokumokuren, L'estate in cui Hikaru è morto, debutterà come parte della programmazione estiva 2025. Scrive movieplayer.it

Sakamoto Days, dopo l'anime di Netflix, il famoso manga diventerà un film live-action - Il film uscirà durante le festività giapponesi della Golden Week, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manga Adattamento Netflix Supera