Manga adattamento di netflix supera squid game con punteggio perfetto su rotten tomatoes

Netflix presenta “Last Samurai Standing”: la nuova serie che si candida a diventare un must di questa stagione. Con una ricezione immediata di grande interesse, la serie originale di Netflix Last Samurai Standing ha attirato l’attenzione degli appassionati grazie alla sua qualità e alle recensioni entusiaste. Disponibile in streaming a partire dal 13 novembre 2025, questa produzione si distingue come uno dei titoli più discussi del momento, instaurando un confronto diretto con successi come Squid Game. Nell’articolo vengono analizzati i punti chiave di questa novità, dalla ricezione critica al cast, passando per il concept della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Manga adattamento di netflix supera squid game con punteggio perfetto su rotten tomatoes

Notizie sparse sul nuovo Ghost in the Shell, che torna con un nuovissimo adattamento animato prodotto da Science SARU, in arrivo nel 2026. Basato sul manga originale di Masamune Shirow, il progetto sarà diretto da Moko-chan con sceneggiatura di EnJoe - facebook.com Vai su Facebook

L'estate in cui Hikaru è morto, uno dei manga più letti (e più spaventosi) dell'anno scorso arriva su Netflix - Netflix ha confermato che un adattamento anime del manga horror pluripremiato di Mokumokuren, L'estate in cui Hikaru è morto, debutterà come parte della programmazione estiva 2025. Scrive movieplayer.it

Sakamoto Days, dopo l'anime di Netflix, il famoso manga diventerà un film live-action - Il film uscirà durante le festività giapponesi della Golden Week, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026. Come scrive tg24.sky.it