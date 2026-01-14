Le strisce blu a Monza aumentano ancora | ecco tutte le nuove vie dove per parcheggiare bisognerà pagare

A Monza sono state introdotte ulteriori aree di sosta a pagamento, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale tramite un’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio. Le nuove zone interessate richiederanno il pagamento del parcheggio, ampliando così le aree di sosta regolamentate in città. Questa modifica riguarda diverse vie e sarà efficace a partire dalle prossime settimane, con l’obiettivo di gestire meglio il traffico e i parcheggi nel centro urbano.

Monza, aumentano le strisce blu: “Una mazzata per i commercianti”. Chiesta la prima ora di sosta gratis - È tornato al centro del dibattito politico monzese un tema che da mesi fa discutere: l’aumento delle strisce blu. ilgiorno.it

Parcheggi della discordia. Strisce blu in vigore anche a Borgo Bergamo: "È l’ennesimo balzello" - Con l’avvio, ieri mattina, delle nuove strisce blu a Borgo Bergamo, Monza aggiunge un altro tassello al suo Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), ma le prime reazioni dei cittadini non ... ilgiorno.it

