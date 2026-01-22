Auricolari Huawei FreeClip 2 | senza isolamento e forma ad orecchino

Huawei presenta gli auricolari FreeClip 2, un modello Bluetooth open-ear dal design a orecchino. Questi auricolari consentono di ascoltare musica o rispondere alle chiamate mantenendo i suoni esterni percepibili, favorendo sicurezza e comodità. Ideali per chi cerca un prodotto leggero e discreto, senza isolamento acustico totale, per un utilizzo quotidiano e naturale.

Huawei ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo prodotto audio: gli auricolari FreeClip 2. Un modello Bluetooth "open-ear" con architettura aperta che consente di ascoltare la propria musica preferita o di rispondere alle chiamate, senza però bloccare voci e suoni dell'ambiente circostante.

