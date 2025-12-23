America’s Cup 2027 cinque iscritte sicure Ma altre potrebbero aggiungersi

Per l’America’s Cup 2027, sono già confermate cinque squadre, tra cui il Defender e il Challenger of Record. Ufficiosamente, altre tre squadre potrebbero unirsi alla competizione, ampliando la flotta prevista per la 38ª edizione della Coppa. La partecipazione si sta delineando con un certo fermento, mantenendo un interesse crescente tra gli appassionati di vela e competizioni internazionali.

Oltre al Defender e al Challenger of Record, si sono aggiunte ufficiosamente altre tre squadre alla flotta che prenderà parte nel 2027 alla 38ma edizione della Coppa America. A Napoli vedremo in azione infatti i campioni in carica di Emirates Team New Zealand e almeno quattro sfidanti: Athena Racing, Luna Rossa, Alinghi e K-Challenge. Ieri è stata annunciata la nascita di un'alleanza storica per il futuro dell'America's Cup, con i cinque team fondatori che parteciperanno dunque con ogni probabilità alla prossima campagna in Italia. L'America's Cup Partnership arriva pochi mesi dopo l'accordo sul Protocollo tra il Defender New Zealand ed il Challenger of Record Athena Racing che ha definito le regole di ingaggio per la 38ma edizione della Coppa America.

