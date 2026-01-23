Nursing accessi vascolari | master di alta formazione dell’Asl

L’Asl di Avellino avvia il primo master dedicato alla formazione degli infermieri sugli accessi vascolari a medio e lungo termine. Il percorso, promosso dal Polo Didattico di Grottaminarda, mira a garantire competenze specializzate nell’assistenza e nella gestione di procedure vascolari complesse, contribuendo al miglioramento della qualità assistenziale. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per professionisti che desiderano approfondire le proprie competenze in un settore cruciale dell’assistenza sanitaria.

Parte al Polo Didattico di Grottaminarda il primo master dell'Asl di Avellino per l'alta formazione degli infermieri sul " Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine ". Il master universitario di I° livello è organizzato dall' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in convenzione con l' Asl Avellino e con il patrocinio delle società scientifiche GAVeCeLT, IVAS e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino, e si svolgerà presso il Polo didattico universitario dell'Asl a Grottaminarda.

