Formazione Pretto CUOA | Con nostri master alta qualità e attenzione a cultura d' impresa moderna
Vicenza, 2 dic. (AdnkronosLabitalia) - “Il vero valore di un master CUOA risiede innanzitutto nell'alta qualità dell'offerta formativa, e nella costante attività di sensibilizzazione e informazione sui temi che riguardano la cultura d'impresa moderna”. Lo afferma Alice Pretto, presidente dell'Associazione alunni CUOA, al Graduation day 2025, organizzato al Teatro comunale di Vicenza, durante il quale 224 studenti hanno ricevuto il diploma. Agli alunni della business school con la più antica tradizione in Italia vengono infatti fornite “conoscenze solide e concrete, capaci di generare un impatto positivo nel mondo del lavoro - spiega Pretto - ciò che rende davvero unico il Master CUOA è la possibilità di entrare a far parte di una community affiatata, composta da oltre 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
ODJE, PRETTO E RIGODANZO: IL TERZETTO PREMIATO DA FIDAL VICENZA Sabato 15 dicembre si è svolta la festa annuale del Comitato Provinciale Fidal di Vicenza nella sala polifunzionale di Breganze, in collaborazione con l’Atletica ASI Breganze e l’a - facebook.com Vai su Facebook
Formazione, Pretto (CUOA): "Con nostri master alta qualità e attenzione a cultura d'impresa moderna" - “Il vero valore di un master CUOA risiede innanzitutto nell'alta qualità dell'offerta formativa, e nella ... Si legge su iltempo.it
Formazione, Visentin (CUOA): "Formiamo talenti e leader del futuro da quasi 70 anni' - Il presidente CUOA al Graduation day 2025, ‘occasione per rinnovare nostro impegno affinchè studenti abbiano strumenti per avere impatto positivo nel mondo del lavoro’ ... Segnala msn.com
CUOA, celebrato il Graduation Day 2025 e i 30 anni del Master Honoris Causa - Visentin (CUOA Business School): "Da quasi 70 anni, la Business School accompagna la crescita di professionisti e imprese, attraverso una formazione ... Segnala affaritaliani.it
Il CUOA celebra il Graduation Day 2025 e i 30 anni del Master Honoris Causa - La cerimonia di consegna dei diplomi a 224 allievi Master della Business School si svolgerà domani al Teatro Comunale di Vicenza, contestualmente al conferimento del Master Honoris Causa of Business A ... Da msn.com
Dalla Camera commercio progetto Scuola economia territorio - Per poter avvicinare maggiormente il mondo della formazione al sistema imprenditoriale e professionale del territorio, la Camera di commercio dell'Umbria presenta una nuova opportunità: il progetto ... Secondo ansa.it
Così la formazione professionale diventa una scuola di serie A - È legge la riforma che introduce il percorso 4+2 per l'istruzione tecnico- Da vita.it