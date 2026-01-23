nuovo consiglio del quartiere vallesavio rachele righi eletta presidente

Il Quartiere Vallesavio ha recentemente eletto Rachele Righi come nuova presidente del Consiglio di Quartiere. L’insediamento si è svolto in un’atmosfera di collaborazione e impegno, segnando l’inizio di un nuovo percorso amministrativo. Il Consiglio continuerà a lavorare per ascoltare le esigenze della comunità e promuovere iniziative volte al miglioramento del territorio.

Si è insiediato il nuovo Consiglio di Quartiere Vallesavio in un clima di forte collaborazione e operatività. Il momento centrale della serata è stato l’elezione delle cariche del Quartiere: con voto unanime, Rachele Righi è stata eletta Presidente, mentre il ruolo di Vicepresidente è stato affidato ad Alessandro Cacciaguerra. L’unanimità della votazione sancisce una chiara convergenza di intenti tra i consiglieri, determinati a lavorare in sinergia per il benessere della comunità locale. Alla seduta ha partecipato l’Assessore con delega alla Partecipazione e ai quartieri, Lorenzo Plumari, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, ribadendo l’importanza del ruolo dei Quartieri come primo punto di riferimento e ascolto per i cittadini e ripercorrendo il ruolo fondamentale di ascolto svolto dall’amministrazione comunale nel percorso partecipativo messo in atto per stilare il nuovo regolamento dei Quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

