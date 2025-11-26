Pd Vallesavio una mattinata di incontro e ascolto per ragionare insieme sul futuro del quartiere
Sarà un sabato mattina all’insegna della partecipazione e dell'ascolto per il Partito Democratico Vallesavio. L’iniziativa dal titolo “Una mattinata di incontro e ascolto per ragionare insieme sul futuro del Quartiere" vedrà la presenza della consigliera regionale Pd Francesca Lucchi che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pd, incontro col presidente. Bonaccini - Proseguono i dibattiti politici e gli incontri al Festival dell’Unità del Pd al Frutipapalina di Sant’Egidio. Segnala ilrestodelcarlino.it
Incontro ‘segreto’ Pd-5S: ancora fumata nera, e così slitta la direzione - Firenze, 26 luglio 2025 – “Perché c’era qualcosa, tra quei due, qualcosa che in verità doveva essere un segreto, o qualcosa di simile“. Secondo lanazione.it
Pd, intervista a Picierno: “Perplessa dalle critiche di Pd e M5S per l'incontro con gli israeliani” - Quarantatre anni, parlamentare europea dal 2014, Pina Picierno da qualche mese sulla politica internazionale è la vera spina nel fianco di Elly Schlein. iltempo.it scrive