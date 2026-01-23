Nuovi quartieri si è insediato il Rubicone | Gabriele Magnani eletto presidente e Mario Picone vice

Il 12 gennaio, il nuovo consiglio di quartiere Rubicone ha preso ufficialmente servizio, con Gabriele Magnani eletto presidente e Mario Picone vicepresidente. L’insediamento segna l’inizio di un mandato di cinque anni, durante i quali il consiglio si impegnerà a rappresentare e ascoltare le esigenze della comunità locale. Un momento di importante continuità e innovazione per il quartiere.

Il 12 gennaio si è insediato il nuovo consiglio di quartiere pronto a guidare il Rubicone per i prossimi cinque anni.Gabriele Magnani è stato eletto presidente, Mario Picone vicepresidente, gli altri eletti sono Chiara Faedi, Lisa Bolognesi, Edgardo Rocchini, Gianni Dallara, Manuel Molari, Vanessa Maraldi, Simone Sacchetti. I componenti hanno ereditato il documento di fine mandato del precedente consiglio che cercheranno di ultimare. Tra i progetti la realizzazione della pista ciclabile Urgon-Pisciatello, un semaforo a chiamata all'attraversamento pedonale via Emilia Levante all'altezza del civico 4265; l'installazione di telecamere di sicurezza a Calisese; alcuni accorgimenti al progetto della 'strada scolastica'.

