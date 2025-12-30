Consorzio di bonifica Tevere-Nera | insediato il nuovo Consiglio di amministrazione Nominati presidente e vice

Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera ha ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di amministrazione lunedì 29 dicembre, a seguito delle elezioni del 9 novembre. Sono stati nominati il presidente e il vice presidente, segnando l’inizio di un nuovo mandato per l’ente che si occupa della gestione delle risorse idriche e della bonifica nel territorio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.