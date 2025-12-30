Consorzio di bonifica Tevere-Nera | insediato il nuovo Consiglio di amministrazione Nominati presidente e vice
Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera ha ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di amministrazione lunedì 29 dicembre, a seguito delle elezioni del 9 novembre. Sono stati nominati il presidente e il vice presidente, segnando l’inizio di un nuovo mandato per l’ente che si occupa della gestione delle risorse idriche e della bonifica nel territorio.
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere-Nera si è insediato nella giornata di lunedì 29 dicembre, a seguito delle elezioni svoltesi lo scorso 9 novembre. Resterà in carica per il quinquennio 2025-2030. I consiglieri eletti sono Massimo Manni, Giuseppe Malvetani, Luigi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Consorzio di bonifica Tevere Nera, rinnovato il consiglio di amministrazione: Manni presidente
