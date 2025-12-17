Una giovane di 15 anni ha deciso di confidarsi con la psicologa scolastica, rivelando un terribile segreto di abusi subiti da suo padre. La sua testimonianza mette in luce il peso del silenzio e la forza necessaria per affrontare momenti così delicati, aprendo una finestra sulla complessità delle emozioni e sulla necessità di supporto e tutela.

© Riminitoday.it - "Mio padre mi tocca nelle parti intime", 15enne racconta gli abusi alla psicologa della scuola

Un segreto terribile quello conservato da una ragazzina di 15 anni che, tormentata dai dubbi e dalla vergogna, ha poi trovato il coraggio di svelare rivolgendosi allo sportello psicologico della scuola che frequenta. Davanti alla professionista si è aperta raccontando quelle che, a suo dire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

