Non sono morti per le ustioni Crans-Montana ecco i risultati dell’autopsia sui giovani italiani

L’autopsia sui due giovani italiani deceduti a Crans-Montana conferma che la causa della morte è stata l’inalazione di fumi tossici, e non le ustioni. Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi sedicenni di Milano, sono morti nell’incendio del locale Le Constellation durante la notte di Capodanno. I risultati forniscono chiarimenti sulla dinamica dell’incidente, contribuendo a fare luce sulle circostanze del tragico evento.

Nessun calpestamento, sono deceduti per asfissia in seguito all’inalazione di fumi tossici. Questa la prima verità emersa dall’analisi sulle salme dei due sedicenni milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi che hanno perso la vita nell’incendio divampato all’interno del locale Le Constellation, a Crans Montana (Svizzera) la notte di capodanno. Le autopsie dei due giovani si sono tenute nella giornata di ieri, 22 gennaio, dopo i primi esami esterni svolti mercoledì, con tac e risonanze per accertare le dinamiche ante mortem. Le operazioni effettuate hanno riscontrato la presenza di fuliggine dal naso a faringe, laringe, esofago, fino ai polmoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

