Non c’era solo Stasi Garlasco i dubbi sulla presenza di altre persone in casa Poggi

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi rimane oggetto di approfondimenti e discussioni. Oltre alla figura di Stasi, emergono dubbi sulla presenza di altre persone in casa al momento dell’omicidio. Questa vicenda, ancora aperta, continua a suscitare interesse sia nel mondo giudiziario che nell’opinione pubblica, mantenendo vivo il dibattito su una delle vicende più complesse della cronaca italiana.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a essere al centro di nuove analisi e interrogativi che tengono viva l’attenzione mediatica e giudiziaria. Negli ultimi mesi sono riemersi elementi già noti ma mai del tutto chiariti, mentre altre criticità investigative sono tornate a galla grazie a consulenze tecniche e approfondimenti televisivi. La scena del crimine, in particolare, resta uno dei punti più discussi di un caso che, nonostante una verità giudiziaria, continua a sollevare dubbi. >> “Per Sempio finisce così”. Garlasco, le indiscrezioni dopo le ultime indagini: cosa succede ora Tra le ultime scoperte finite sotto la lente ci sono incongruenze nella gestione dei reperti, tracce mai analizzate a fondo e dettagli dell’abitazione che, secondo alcuni esperti, potrebbero suggerire una dinamica diversa da quella finora ricostruita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di GarlascoLa nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco, affidata a Dario Redaelli, consulente della famiglia, rivela dettagli importanti sulla presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine.

“Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di GarlascoUna nuova perizia dei Poggi analizza la dinamica dell’omicidio di Garlasco, confermando la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente

Argomenti discussi: F1 | Audi, non solo showcar: al lancio c’era una seconda R26 rimasta (quasi) nell'ombra; Crans-Montana non è stata una fatalità ma la strage dell’avidità (e riguarda anche noi); Farsi strada | Gary Shteyngart racconta il viaggio di Vera alla ricerca della verità; La fine di un immaginario: che cosa è successo al sogno americano?.

«Con Giampiero Gualandi non c'era solo sesso, nella chat non c’è un solo messaggio in cui Sofia Stefani rifiuti o si lamenti»Un rapporto complesso, fatto di passione, poesia e messaggi affettuosi: è questa la versione offerta in aula dai legali dell’ex comandante della polizia locale di Anzola, Giampiero Gualandi, 63 anni, ... ilmattino.it

Femminicidio Sofia Stefani, la difesa di Gualandi: Fu omicidio colposo. Tra loro non c’era solo sessoDopo la richiesta di ergastolo per l’imputato e la richiesta della parte civile di riconoscere la morte di Sofia Stefani come femminicidio, la difesa di Giampiero Gualandi, 63 anni, accusato ... ilfattoquotidiano.it

#ignotox Garlasco, la difesa di Stasi: “Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi” - facebook.com facebook

#ignotox Garlasco, la difesa di Stasi: “Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi” x.com