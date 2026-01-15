Aviaria si diffonde in Ue 60 focolai in 3 settimane Ciccozzi | Colpa degli allevamenti intensivi

L’influenza aviaria si sta diffondendo rapidamente nell’Unione europea, con 60 nuovi focolai notificati in tre settimane. Secondo l’esperto Ciccozzi, la diffusione sarebbe attribuibile agli allevamenti intensivi, che rappresentano un fattore di rischio. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare eventuali misure di contenimento e prevenzione.

(Adnkronos) – L'influenza aviaria continua a diffondersi nell'Unione europea. In meno di un mese, alla Commissione europea sono stati notificati 60 nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai). Lo riporta una decisione di esecuzione della Commissione consultata dall'Adnkronos, che fa un quadro aggiornato della diffusione dell'infezione in Europa. La malattia, che circola più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Influenza aviaria in Lombardia, quasi 60 focolai in 18 mesi: 44 aziende in quarantena Leggi anche: Cibo per cani e gatti: le possibili alternative alla carne da allevamenti intensivi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Aviaria si diffonde in Ue, 60 nuovi focolai: Ciccozzi e il pericolo mutazioni; Allarme aviaria in Ue, 60 focolai in tre settimane; L’influenza aviaria si diffonde nell’Unione Europea: 60 focolai in 3 settimane; Groenlandia, Trump: “Troveremo una soluzione”. Europa manda soldati per esercitazione. Aviaria si diffonde in Ue, 60 focolai in 3 settimane. Ciccozzi: "Colpa degli allevamenti intensivi" - La malattia, che circola più rapidamente durante l'inverno, può trasmettersi all'uomo, in alcuni casi, e viene monitorata con attenzione dai virologi per il rischio che il virus muti e possa diventare ... adnkronos.com

Allarme aviaria in Ue, 60 focolai in tre settimane - La malattia, che circola più rapidamente durante l'inverno, può trasmettersi all'uomo e viene monitorata con attenzione dai virologi per il rischio che il virus muti e possa diventare trasmissibile da ... msn.com

Influenza aviaria, allarme focolai in Europa: l’Ue rafforza le misure di contenimento, la situazione in Italia e i rischi - L’influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) continua a circolare diffusamente in Europa, interessando sia gli uccelli selvatici sia gli allevamenti di pollame. msn.com

L’#influenza #aviaria si diffonde nell’Unione Europea: 60 focolai in 3 settimane facebook

L’ #influenza #aviaria si diffonde nell’Unione Europea: 60 focolai in 3 settimane x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.