Piogge e neve a bassa quota attese in Veneto nel fine settimana

Nel fine settimana, il Veneto sarà interessato da piogge e neve a bassa quota, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo. Già dalle prime ore di venerdì, il tempo inizierà a deteriorarsi, portando condizioni meteorologiche instabili e piogge sparse nella regione. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le necessarie precauzioni per le attività all'aperto.

Già dalle prime ore di venerdì il tempo andrà peggiorando sul Veneto per l'arrivo di una prima perturbazione atlantica. Nel corso della giornata il peggioramento entrerà nel vivo, con piogge e rovesci in estensione dalle pianure verso le Alpi.

Data l'aria fredda presente nei bassi strati, la neve riuscirà a spingersi a quote collinari, anche fino a 500/700m sui fondovalle alpini. Le temperature caleranno nei valori massimi: a Verona, Padova

