Nel bar un banchetto per la compravendita dei voti | spunta anche la donazione di un maiale

In un bar, si allestisce un banchetto dedicato alla compravendita di voti, includendo anche la donazione di un maiale. Questa scena ricorda la “Fattoria degli animali” di George Orwell, dove i maiali assumono il ruolo di gestori del potere. Un'immagine che mette in luce come, in alcuni contesti, anche simboli semplici possano essere utilizzati per consolidare il controllo e influenzare le decisioni collettive.

Come la “Fattoria degli animali” di George Orwell - dove i maiali però gestiscono il potere - i suini diventano un mezzo per accaparrarselo. Succede a Castel Volturno dove in cambio di voti sarebbe stato donato persino un maiale, tra l’altro sprovvisto di provenienza. La circostanza, piuttosto.🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Così progettavano la compravendita di voti per le europee del 2024: il “patto” tra Parisi, Lopez e Giuliani

Nel pacchetto sicurezza spunta anche la norma salva-AlmasriNel pacchetto sicurezza in discussione al Consiglio dei ministri, spunta anche una norma nota come “salva-Almasri”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Disimparare l’Occidente. Arte, tempo e decolonialismo; Sabato torna a Barcellona la grande festa del maiale: un banchetto popolare con escudella e codillo a 12 euro, musica e correfoc.; I ristoranti di Castelbrando,La Fucina e Sansovino; Mobilitazione del Pd in città per la campagna referendaria contro la modifica della Costituzione.

Nel bar un banchetto per la compravendita dei voti: spunta anche la donazione di un maialeCome la Fattoria degli animali di George Orwell - dove i maiali però gestiscono il potere - i suini diventano un mezzo per accaparrarselo. Succede a Castel Volturno dove in cambio di voti sarebbe ... casertanews.it

Trump atteso nel Regno Unito: chi ci sarà (e chi no) al banchetto in suo onoreMancano poco più di due settimane alla seconda storica visita di Stato nel Regno Unito da parte di Donald Trump, e a corte si fanno tutti i preparativi del caso: essendo in programma un banchetto a ... ilgiornale.it

Villa Antica Le Dune di Trecase è inagibile, saltano decine di matrimoni. Una giovane coppia che aveva fissato la data del banchetto nuziale per il prossimo 13 giugno scrive al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Siamo allibiti, solo a - facebook.com facebook