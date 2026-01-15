Nel pacchetto sicurezza in discussione al Consiglio dei ministri, spunta anche una norma nota come “salva-Almasri”. Si tratta di un provvedimento che mira a intervenire su questioni specifiche legate alla sicurezza, e la sua approvazione è prevista entro la fine del mese. La norma rappresenta un elemento importante nel quadro delle misure di sicurezza in fase di definizione.

C'è anche una norma "salva-Almasri" nel pacchetto sicurezza che entro fine mese approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. A denunciarlo è Angelo Bonelli (Avs), per il quale "siamo di fronte a un uso personale della legislazione sulla sicurezza per proteggere responsabilità politiche e amministrative". Il pacchetto – nelle bozze circolate – si compone di due distinti provvedimenti: un disegno di legge di 40 articoli ed un decreto legge di 25. All'interno un'ampia serie di misure, che vanno da una stretta sulla criminalità minorile all'inasprimento di pene per furti e scippi, dalle espulsioni più efficaci di migranti allo 'scudo' "per i cittadini e anche per le Forze di polizia".

© Lanotiziagiornale.it - Nel pacchetto sicurezza spunta anche la norma salva-Almasri

