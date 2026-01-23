napoli preso giovane

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Giovane, attaccante classe 2003, che si unirà alla rosa di Antonio Conte. L’operazione, conclusa nei dettagli, rappresenta un potenziamento strategico per la squadra. Con questa acquisizione, il club rafforza la propria rosa, puntando su un giovane talento dal potenziale promettente.

Il Napoli affonda il colpo e chiude per Giovane. L'attaccante classe 2003 sarà un nuovo rinforzo a disposizione di Antonio Conte, con un'operazione definita in ogni dettaglio. Come riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la cifra complessiva dell'affare è di 20 milioni di euro, con intesa raggiunta anche sulle modalità di pagamento e nessun intoppo residuo tra le parti. La Lazio è rimasta in corsa fino all'ultimo, ma l'irruzione decisa del Napoli ha fatto la differenza. Secondo quanto racconta ancora Alfredo Pedullà, il club azzurro ha accelerato nelle ultime ore, chiudendo la pratica e superando definitivamente la concorrenza biancoceleste.

