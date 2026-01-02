Violenza in zona stazione. Rimprovera un giovane, anziano preso a pugni. Denunciato un 19enne.

Nel pomeriggio di ieri, in viale IV Novembre a Reggio, si è verificato un episodio di violenza ai danni di un anziano. Un giovane di 19 anni ha aggredito l’uomo, prendendolo a pugni e spingendolo a terra dopo un rimprovero per motivi futili. L’episodio si è svolto intorno alle 15:30, in zona stazione. La Polizia ha denunciato il responsabile per aggressione e lesioni.

Ha preso a pugni e ha spinto a terra un anziano che lo aveva sgridato per futili motivi. È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15,30, in viale IV Novembre, in zona stazione a Reggio. L’uomo, un 70enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia di Stato, ha rimproverato un giovane che a suo dire avrebbe tenuto un atteggiamento insolente nei suoi confronti. E qui è scattata l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione ‘stazioni sicure’ per prestare i primi soccorsi. Sul luogo è arrivata l’ambulanza che ha trasportato il pensionato all’Arcispedale reggiano Santa Maria Nuova dove si trova ricoverato per i colpi e le lesioni subite; stando ai primi accertamenti, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

