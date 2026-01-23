Napoli emergenza senza fine | un mancato recupero e una nuova assenza contro la Juve

Il Napoli affronta un momento complesso, con numerosi infortuni che hanno ridotto le possibilità di formazione. La squadra di Conte si prepara a incontrare la Juventus in condizioni difficili, evidenziando le sfide di un’emergenza che sembra ancora lontana da risolversi. La situazione richiede attenzione e strategie efficaci per superare le difficoltà e mantenere l’equilibrio nel cammino stagionale.

Il Napoli deve fare i conti con un’emergenza davvero infinita da affrontare. La squadra di Conte si è vista decimata per i tantissimi infortuni e anche contro la Juventus la situazione non migliorerà. Secondo Sky Sport, Anguissa non ce la farà infatti a recuperare per il match. Come se non bastasse, però, anche Spinazzola sarebbe in dubbio per la gara. Anguissa out, Spinazzola in dubbio: emergenza Napoli. Le ultime notizie di formazione riportate da Sky Sport disegnano una situazione assolutamente emergenziale in casa Napoli. Gli azzurri dovranno infatti fare a meno di Anguissa, che anche oggi avrebbe svolto terapie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

