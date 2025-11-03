Napoli emergenza senza fine | Gilmour e Spinazzola ko alla vigilia della Champions

"> L’allarme rosso non smette di suonare a Napoli. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport nel capoluogo campano, la malasorte sembra essersi innamorata del Golfo. Anche contro il Como, nel primo tempo di una partita intensa e tatticamente complessa, si sono fermati altri due giocatori: Gilmour e Spinazzola. Un doppio colpo a tre giorni da un appuntamento che può valere il futuro europeo del Napoli. Domani, infatti, al “Maradona” arriverà l’Eintracht Francoforte, e gli azzurri – reduci dal 6-2 di Eindhoven e da una sola vittoria in tre giornate di Champions – dovranno centrare il bis per non dire addio troppo presto al sogno continentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, emergenza senza fine: Gilmour e Spinazzola ko alla vigilia della Champions

