napoli conte sta pensando di schierare gli stessi undici di copenaghen contro la juventus

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus domenica alle 18 a Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore Conte potrebbe confermare gli stessi undici titolari schierati nella partita di Champions contro il Copenaghen, prevista mercoledì 21 gennaio. La scelta potrebbe influire sulla formazione e sulla strategia della squadra in vista di questa importante sfida di campionato.

Il Napoli domenica alle 18 affronterà la Juventus a Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte starebbe pensando di schierare gli stessi undici titolari della partita di Champions contro il Copenaghen di mercoledì 21 gennaio. Dunque, a scendere in campo dal primo minuto sarebbero i seguenti giocatori: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Gli indisponibili della gara saranno: De Bruyne, Gilmour, Neres, Politano, Rrahmani. Da valutare le condizioni di Zambo Anguissa e Alex Meret; oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire se saranno a disposizione di Conte per la trasferta contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

