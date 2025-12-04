Spalletti sta pensando di cambiare ruolo a Yildiz nella Juventus contro il Napoli e non solo

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti è pronto a cambiare ruolo a Yildiz dalla partita della Juve contro il Napoli in poi. L'allenatore toscano può riservargli una posizione d'onore nel suo scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

