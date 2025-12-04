Spalletti sta pensando di cambiare ruolo a Yildiz nella Juventus contro il Napoli e non solo

Spalletti è pronto a cambiare ruolo a Yildiz dalla partita della Juve contro il Napoli in poi. L'allenatore toscano può riservargli una posizione d'onore nel suo scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Spalletti si emoziona pensando a Napoli-Juve: "Tanti bambini vorranno rivedermi ed io gli voglio il massimo del bene. Non conterà come verrò accolto" - facebook.com Vai su Facebook

Stanno già iniziando i primi mugugni contro #Spalletti A breve inizieranno i Spalletti Out Starà già pensando al Prossimo Mister da Colpevolizzare Poi a quello dopo Obiettivo:Tesserare tutti gli Allenatori del Globo Terraqueo Per poi capire che il Problema sei Vai su X

Spalletti sta pensando di cambiare ruolo a Yildiz nella Juventus, contro il Napoli e non solo - Spalletti è pronto a cambiare ruolo a Yildiz dalla partita della Juve contro il Napoli in poi. Riporta fanpage.it

Spalletti e le tre mosse con cui ha rivoluzionato la Juve: tutti i retroscena - Sette partite e tre vittorie di fila: comincia a prendere forma l’idea dell'allenatore bianconero, che domenica ritrova il Napoli ... Come scrive msn.com

Pagina 3 | Spalletti e le tre mosse con cui ha rivoluzionato la Juve: tutti i retroscena - Sette partite e tre vittorie di fila: comincia a prendere forma l’idea dell'allenatore bianconero, che domenica ritrova il Napoli ... Come scrive corrieredellosport.it

Juventus senza Vlahovic: Spalletti valuta Yildiz e la soluzione del falso nueve - L’assenza di Dusan Vlahovic, fermato da un affaticamento muscolare, costringe Luciano Spalletti a riconsiderare la struttura offensiva della Juventus. Segnala torinoggi.it

Spalletti: «Vlahovic? Il suo infortunio crea occasioni per gli altri ma preferivo avere lui» - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro l'Udinese. Scrive ilnapolista.it

Ufficiale, Spalletti è spalle al muro: clamoroso annuncio - Domani la trasferta norvegese, sotto la neve di Bodo su un campo sintetico potrebbe essere un problema per la Juventus. Segnala diregiovani.it