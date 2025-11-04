David Beckham riceve il titolo di Cavaliere da Re Carlo III | un onore straordinario

Donnemagazine.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Beckham ha recentemente ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere da Re Carlo III, un riconoscimento atteso da tempo che celebra i suoi straordinari contributi nel mondo dello sport e della filantropia. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

