David Beckham riceve il titolo di Cavaliere da Re Carlo III | un onore straordinario

David Beckham ha recentemente ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere da Re Carlo III, un riconoscimento atteso da tempo che celebra i suoi straordinari contributi nel mondo dello sport e della filantropia.

