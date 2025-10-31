Medici di base emergenza continua Un altro dottore che se ne va e 1.500 pazienti restano a piedi

Emergenza camici senza freno, e si torna a Gorgonzola, dove da lunedì non sarà più in attività una dottoressa da anni operativa in città: in 1500, ancora, senza medico. Un copione ormai ricorrente, e ricorrenti le modalità: poco o nessun preavviso, informazioni girate fra i pazienti con il passaparola. Queste giornate sono alla ricerca, vana, di una ricollocazione: nessuna disponibilità in città, quasi nessuna nei Comuni accanto, dove i pensionamenti, le cessazioni o i trasferimenti di numerosi dottori nell’ultimo anno hanno saturato il “portfolio pazienti” dei professionisti ancora attivi. Si attendono istruzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medici di base, emergenza continua. Un altro dottore che se ne va e 1.500 pazienti restano “a piedi”

