Monaco | Il caldo l’insidia per Sinner? E’ un tema Temo Vavassori Bolelli abbiano già dato il meglio

Nel nuovo episodio di Tennismania su OA Sport TV, analizziamo i risultati più recenti degli Australian Open. Guido Monaco commenta le vittorie di Sinner, Musetti e Darderi, con particolare attenzione alle sfide in corso e alle condizioni climatiche. Un approfondimento sobrio e dettagliato per capire meglio l’andamento del torneo e le prospettive dei nostri atleti.

Nuovo appuntamento con Tennismania sul canale Youtube di OA Sport TV. Si torna a parlare ovviamente di Australian Open: Guido Monaco ci illustra la giornata di ieri con le vittorie di Sinner, Musetti e Darderi. In casa Italia: "Giornata d irei molto positiva. Uno doveva vincere per forza, anzi due, perché sì, Sinner eravamo tutti sicuri che non avesse il minimo problema. Musetti è stato direi decisamente superiore a Sonego, perché poi appunto quando purtroppo hai, nel caso di Lorenzo Sonego, un colpo sul quale tu puoi impostare la partita, con Musetti che insomma adesso è diventato molto più solido, molto più continuo.

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’Jannik Sinner si sta preparando per l’incontro contro Eliot Spizzirri agli Australian Open 2026, affrontando un intenso allenamento sotto il sole.

Leggi anche: Sinner-De Minaur alle Atp Finals: l'australiano tiene il servizio | Diretta 0-1?Bolelli-Vavassori eliminati

