Palermo-Spezia le probabili formazioni | Bereszynski in vantaggio su Peda Gyasi possibile sorpresa sulla trequarti

Domani al Renzo Barbera si apre il primo confronto stagionale tra Palermo e Spezia, con Pippo Inzaghi alla guida dei rosanero. In vista della partita, si delineano alcune scelte di formazione, tra cui Bereszynski in vantaggio su Peda e la possibile sorpresa Gyasi sulla trequarti. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un match di inizio stagione con obiettivi di consolidamento e crescita.

Le indicazioni dopo la rifinitura mattutina di Torretta: l'ex Samp agirà da braccetto di destra, il palermitano potrebbe scalzare sia Vasic che Le Douaron. Inzaghi, squalificato, torna sulla mancata vittoria di Mantova: “Dobbiamo essere più cattivi e chiudere le partite” Prima gara del 2026 al Renzo Barbera: il Palermo di Pippo Inzaghi affronta domani pomeriggio lo Spezia, in un match tutt’altro che semplice. I rosanero proveranno a dare continuità al ruolino di marcia interno: tra le mura amiche la squadra è reduce da 4 vittorie di fila, coincise peraltro con 4 clean sheet. Inzaghi, che non sarà in panchina in virtù della squalifica rimediata a Mantova, ha analizzato la partita in conferenza stampa: “Quando si fanno i cambi è per vincere le partite e chiuderle - ha esordito il tecnico - a Mantova potevamo fare il secondo ma non lo abbiamo fatto, pur rischiando praticamente nulla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

