Dalla Vallata alla Bassa Scatta l’allarme ghiaccio Ambulanza fuori strada Spazzaneve in azione

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, le previsioni meteo si sono confermate con la prima neve del 2026, interessando l’intero territorio imolese. Dalla Vallata alla Bassa, si sono verificati disagi come ghiaccio e incidenti, con interventi di ambulanza e spazzaneve. Questa ondata di freddo richiede attenzione e prudenza nelle zone interessate.

Bianca Epifania in tutto il circondario imolese. Le previsioni meteo l’avevano annunciata da giorni e la prima neve del 2026 è caduta puntuale già nella notte tra il 5 e 6 gennaio su tutto il territorio. Una nevicata copiosa, come non si vedeva da tempo, proseguita con buona intensità fino alla serata di ieri. Atmosfera suggestiva, dopo un 2025 avaro di coltre bianca, e qualche inevitabile disagio soprattutto sulle strade. Osservata speciale la vallata del Santerno dove gli accumuli più significativi hanno interessato le alture di Castel del Rio, Fontanelice, Tossignano e Sassoleone. Piani neve comunali attivati fin dalle prime ore della mattinata dell’Epifania da tutti i municipi con mezzi al lavoro prima nelle zone più esposte poi lungo le strade interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Vallata alla Bassa. Scatta l’allarme ghiaccio. Ambulanza fuori strada. Spazzaneve in azione Leggi anche: Malore alla guida, ambulanza finisce fuori strada: 2 feriti in ospedale Leggi anche: Malore alla guida, ambulanza finisce fuori strada: 2 feriti in ospedale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Silenzi scritti con grafia ordinata, aggraziata ma senza eccedere in fronzoli, sulla bellissima neve della bassa Valle del Lys. Guardavo le baite di Liet dai pendii poco sotto l'omonimo colle, ben sistemate nella loro architettura di pietra e lustri di conoscenze, ada - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.