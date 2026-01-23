Mississippi corsa per salvare 200 cani | arriva la tempesta invernale

Una tempesta invernale si avvicina al Mississippi, mettendo a rischio oltre 200 cani lasciati su una proprietà rurale. Gli animalisti stanno intervenendo per garantire la sicurezza degli animali prima dell’arrivo delle condizioni climatiche estreme, cercando di salvaguardare la loro incolumità in questa emergenza.

Gli animalisti stanno correndo per salvare più di 200 cani da una proprietà rurale del Mississippi prima che una violenta tempesta invernale colpisca il paese venerdì. Paws of War, un’organizzazione no-profit con sede a New York che salva animali e li affida a veterani e soccorritori, sta aiutando a guidare l’iniziativa. Robert Misseri, co-fondatore dell’organizzazione, ha detto che la sua squadra è arrivata alla proprietà, situata a Tupelo, nel Mississippi, mercoledì. La descrisse come una “casa degli orrori”, con i resti scheletrici di cani in decomposizione nel cortile e feci ovunque. I cani, ha detto, vivevano sia all’interno che all’esterno di una casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

