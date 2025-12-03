Prima grande tempesta invernale negli Usa
La prima grande tempesta invernale ha investito il Nord-Est degli Stati Uniti, in particolare Maine e New Hampshire, portando nevicate abbondanti, ghiaccio e temperature sotto zero. Le condizioni meteo hanno reso le strade estremamente pericolose, causato la chiusura di scuole e uffici pubblici e provocato problemi nei trasporti, il tutto durante le vacanze del giorno del Ringraziamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
