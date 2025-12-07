L'attore Fraser Olender colpito da infarto | Ho avuto un avvelenamento da sigaretta elettronica

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore e star della serie Below Deck, Fraser Olender, è stato colpito da un infarto tre settimane fa: ne ha parlato lui stesso in un post Instagram spiegando che a causargli l'attacco cardiaco è stato l'uso di sigarette elettronica. "Ho avuto un avvelenamento da svapo", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

