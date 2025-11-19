L’ Italia del bob è reduce da un 2024-25 positivo. Tale deve essere la valutazione dello scorso inverno, poiché sono stati centrati gli obiettivi fissati dai tecnici, ossia attestarsi costantemente nella top-10 e accarezzare saltuariamente il podio, calcato per l’ultima volta a Yangqing, in Cina, nella stagione 2023-24. Lo scorso anno Patrick Baumgartner non ha mai fatto breccia nelle prime tre posizioni, cionondimeno si è proposto tre volte nella top-5, incamerando anche un quarto posto. Bisogna sempre ricordarsi come una disciplina in cui la differenza è fatta dai centesimi di secondo, un’inezia possa cambiare radicalmente gli esiti di una gara, se non addirittura di una carriera stessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, l’Italia si getta nella mischia. Sogni e ambizioni azzurre verso Milano Cortina 2026