Il trasferimento di un calciatore di rilievo del Milan al Barcellona è ormai ufficiale, segnando un importante cambiamento per entrambe le squadre. La trattativa, durata settimane, si è conclusa con un accordo definitivo, suscitando reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Questa operazione rappresenta un nuovo capitolo nel calcio internazionale, evidenziando le dinamiche di mercato e le strategie delle grandi società.

La notizia di questi minuti scuote i tifosi del Milan: è ormai tutto definito per il suo trasferimento al Barcellona. Milan beffato in dirittura d’arrivo. Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Juwensley Onstein in rossonero e, invece, il futuro del promettente difensore classe 2007 sarà targato quasi sicuramente Barcellona: lo riferisce l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, secondo cui il calciatore avrebbe cambiato improvvisamente idea accettando la corte del club blaugrana. Allegri (Ansafoto) – calciomercato.it Il difensore centrale del Jong Genk (formazione riserve del club belga che gioca nella Challenger Pro League), dunque, doveva solo salire sull’aereo che lo avrebbe condotto a Milano, ma sul più bello non ha resistito al fascino del Barcellona che ora è al lavoro per chiudere immediatamente l’operazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan tradito al fotofinish: ha detto sì al Barcellona

Leggi anche: Boateng ricorda quel passaggio al Barcellona dal Sassuolo. Il suo aneddoto: «Se Messi avesse detto no, non sarei mai andato al Barcellona»

Leggi anche: Champions League, vittoria al fotofinish per l'Atalanta: si decide tutto al 90'

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milan tradito, Loftus-Cheek bianconero: le cifreMilan scatenato sia in entrata che in uscita in vista della finestra invernale di calciomercato: ecco gli ultimi movimenti. Dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa, il Milan ... calciomercato.it

Conceicao: «Al Milan l'ambiente non era buono. Nessun giocatore mi ha tradito»Sei mesi al Milan con una Supercoppa Italiana vinta nel giro di pochissimi giorni e ora l’avventura in Arabia Saudita, all’Al Ittihad. Sergio Conceicao torna a parlare della sua avventura in rossonero ... ilmessaggero.it

BUONGIORNO E BUON MARTEDÌ TIFOSI DEL MILAN NEL MONDO UNICO AMORE SEI!!!! NON TI HO TRADITO MAI!!! #SEMPREMILAN #ACMILAN #PASSIONEROSSONERA #LAMILANOROSSONERA La Milano Rossonera - facebook.com facebook