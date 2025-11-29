Boateng ricorda quel passaggio al Barcellona dal Sassuolo Il suo aneddoto | Se Messi avesse detto no non sarei mai andato al Barcellona

A due anni dal suo ritiro, Kevin-Prince Boateng non dimentica il suo breve ma intenso passaggio al Barcellona, avvenuto nel gennaio 2019. L’ex centrocampista ghanese, che aveva firmato un contratto con il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

