Corriere dello Sport – Milan attesa per Maignan Loftus-Cheek all’Aston Villa?

Il mercato del Milan è attualmente in fase di stand-by, con l’attesa rivolta principalmente all’incontro decisivo per il rinnovo di Mike Maignan. Nel frattempo, si valutano eventuali opportunità per rafforzare il reparto difensivo. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi, mentre i tifosi attendono notizie ufficiali che possano influenzare le prossime mosse della squadra.

2026-01-22 08:49:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Il mercato del Milan vive, per ora, una fase di stanb-by: si attende l’incontro decisivo per Mike Maignan e si cerca di una occasione buona per rinforzare il reparto dei difensori centrali. Una possibile svolta potrebbe arrivare da una cessione a sorpresa. Dall’Inghilterra, infatti, si segnala l’interesse concreto per Ruben Loftus-Cheek da parte dell’Aston Villa, alla ricerca di rinforzi (agli inglesi piace anche Tammy Abraham, ex Milan e Roma oggi in forza al Besiktas) per migliorare ulteriormente il piazzamento in Premier League e in Europa League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan, sirene inglesi: l’Aston Villa piomba su Loftus-CheekL’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano.

Aston Villa su Loftus-Cheek: primi contatti, Milan avvisatoL'Aston Villa ha iniziato i primi contatti esplorativi con il gruppo Stellar Group, che rappresenta Ruben Loftus-Cheek, per un possibile trasferimento.

