Migranti competitività Ue Ucraina e Gaza | tutti i punti dell' intesa Meloni-Merz

Nel vertice tra Italia e Germania a Roma, i leader Meloni e Merz hanno sottoscritto un Protocollo per rafforzare la cooperazione strategica bilaterale e nell’Unione Europea. L’accordo evidenzia l’importanza del legame transatlantico, il rispetto del diritto internazionale e la gestione di temi come migrazioni, competitività, Ucraina e Gaza. L’intesa sottolinea la volontà di consolidare un’alleanza stabile e condivisa nel contesto europeo e globale.

Italia e Germania rilanciano il loro asse politico e strategico nel cuore dell'Unione europea. Al termine del vertice intergovernativo svoltosi a Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno firmato il Protocollo su un Piano d'azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e Ue, documento che ribadisce la centralità del legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti e l'impegno comune al rispetto del diritto internazionale, inclusi i principi di integrità territoriale e sovranità. Nel testo dell'intesa, Roma e Berlino sottolineano come un rapporto solido con Washington resti un pilastro della sicurezza europea, fondato su valori condivisi e interessi convergenti, in una fase internazionale segnata da conflitti aperti, instabilità regionale e competizione tra grandi potenze.

