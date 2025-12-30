Meteo sorpresa di Capodanno nelle Marche | piogge rapide e poi il grande gelo Ecco dove e quando

Le Marche si preparano a vivere un Capodanno invernale, con temperature in calo e un’ondata di gelo artico che si farà sentire più delle piogge. Nei prossimi giorni, si prevedono brevi precipitazioni, seguite da un’intensa fase di freddo. Ecco le previsioni dettagliate su dove e quando si manifesteranno le condizioni meteorologiche più significative durante le festività.

Ancona, 29 dicembre 2025 – Capodanno dal sapore invernale nelle Marche, con il freddo artico destinato a diventare il vero protagonista più delle precipitazioni. A fare il punto della situazione è Danilo Tognetti, meteorologo di Amap Marche, il Servizio agrometeo regionale, che conferma come il passaggio più delicato sia atteso prima della fine dell'anno: "Avremo un rapido ma intenso afflusso di aria fredda di origine artica che scenderà dai Balcani ed entrerà sull'Italia dall'Adriatico", spiega Tognetti, chiarendo però che non si tratterà di una fase perturbata duratura. Quando arriva il grande freddo.

