Merz | sui dazi Usa pronti a difenderci

Il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato che l’Italia e la Germania sono pronte a difendersi con tutti gli strumenti disponibili in risposta ai potenziali controdazi degli Stati Uniti. Questa posizione è emersa durante il vertice intergovernativo tra Italia e Germania, sottolineando l’attenzione europea alle eventuali misure di tutela commerciale. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni commerciali tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

16.57 "Ci difenderemo con tutti gli strumenti possibili". Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania rispondendo ad una domanda su possibili controdazi dell'Ue verso gli Usa. "Dobbiamo essere uniti e reagire in tempo reale". Poi sulla Groenlandia: "L'Europa deve e farà di più per la sicurezza dell'Artico nel comune interesse transatlantico". Merz ha sottolineato la "forte sintonia nei valori" con l'Italia, "vicine come mai". Presupposti per "una più stretta collaborazione".

