Mercato Parma ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali il comunicato del club
Il Parma Calcio ha annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con il giocatore Vicente Guaita. La decisione, comunicata dal club, segna la fine della collaborazione tra le parti. Questa separazione apre nuovi scenari per entrambe le parti, nel rispetto delle modalità stabilite e delle esigenze di mercato.
Bove Roma, ufficiale la rescissione consensuale del contratto: ecco dove giocherà il centrocampista ora. Il comunicatoBove Roma ha ufficialmente concluso il suo rapporto contrattuale con il club attraverso una rescissione consensuale.
