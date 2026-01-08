La Premier League attualmente fatica ad attirare grandi allenatori di fama internazionale. Oggi, figure come Liam Rosenior e Darren Fletcher risultano poco conosciute, suscitando curiosità. Chi sono questi tecnici? A un osservatore disattento, potrebbero sembrare personaggi di un romanzo di Manzoni, invece rappresentano le nuove soluzioni tecniche di club come Chelsea e Manchester United, anche se ancora in fase di affermazione.

Liam Rosenior e Darren Fletcher chi sono costoro? Si sarebbe chiesto un Don Abbondio scaraventato dai Promessi Sposi ai giorni nostri sentendo i nomi dei tecnici di Chelsea (definitivo) e Manchester United (ad interim). The Athletic si chiede come mai la Premier abbia bisogno di attingere per il campionato ad allenatori semisconosciuti. Cinque i punti che individua il quotidiano newyorkese per una Premier League, a suo modo, vittima del proprio successo. Allenatori di alto livello molto ben pagati anche in club di seconda fascia. L’attrattiva di lavorare nel campionato dominante (e più ricco) del mondo ha fatto sì che club di metà classifica o della parte bassa della Premier League abbiano attirato allenatori stranieri di alto livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Premier oggi è incapace di attrarre grandi allenatori. Rosenior e Fletcher due sconosciuti

Leggi anche: Confcommercio: "Il centro storico può attrarre grandi marchi, segnali di ripresa per l'abbigliamento

Leggi anche: Verso il derby, Plastino: “Sfida tra due grandi allenatori. Chivu entra prima nella testa. Su Allegri …”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Premier #Meloni: "Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità. Quelli del terrorismo e dell'odio politico sono stati a x.com

Giornale di Brescia. . Dalla Serie A alla Premier: tanta Brescia al comando nel calcio La storia del Brescia non si cancella: si trasforma. Dai campi alla scrivania, dai ruoli tecnici alle stanze dei bottoni del calcio che conta. Oggi quell’eredità vive nei vertici di c - facebook.com facebook