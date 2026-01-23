Melissa scomparsa da oltre un mese l’annuncio è appena arrivato

Melissa Acani, la giovane di 22 anni residente a Livigno scomparsa da oltre un mese, è stata ritrovata in buone condizioni di salute. La sua scomparsa, avvenuta il 3 dicembre, aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Ora, le autorità hanno confermato il suo ritrovamento, offrendo un aggiornamento importante sulla vicenda.

È stata ritrovata in buone condizioni di salute Melissa Acani, la 22enne residente a Livigno, in provincia di Sondrio, della quale non si avevano più notizie dallo scorso 3 dicembre. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione tra familiari, amici e comunità locale, tanto che la famiglia si era rivolta anche all’associazione Penelope Lombardia, impegnata nel sostegno alle persone scomparse, e alla trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’. Proprio grazie al programma televisivo, un autista di pullman ha riconosciuto la ragazza nei pressi di un semaforo, contribuendo così a mettere fine a quasi due mesi di ansia e incertezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Melissa Acani è stata ritrovata è sta bene. La 22enne era scomparsa da Livigno (Sondrio) il 3 dicembre. A dare l'allarme è stato un autista di pullman, che l'ha riconosciuta a un semaforo la mattina

Melissa ha capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa. È alta 1,75 metri, pesa 80 kg ed è claudicante alla gamba destra. Si cerca tra Milano e Bergamo.

