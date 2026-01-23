Medvedev e l’intervista complicata agli Australian Open | Tranquillo Mats non ti sputerò addosso

Daniil Medvedev, dopo aver conquistato una vittoria agli Australian Open contro Marozsan, si è trovato a rispondere a domande in un'intervista complessa. La discussione ha evidenziato le sfide di un momento delicato nel torneo, richiedendo attenzione e compostezza. In questo contesto, Medvedev ha dimostrato maturità nel mantenere un atteggiamento sobrio, affrontando con calma le questioni sollevate.

Daniil Medvedev dopo la vittoria contro Marozsan agli Australian Open ha regalato un'intervista complicata dovendo fare i conti con le necessità del momento.

